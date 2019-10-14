РИАМО – 14 окт. Россиянам напомнили о правилах оплаты труда в праздничные дни, так, выходя на работу в праздники граждане могут рассчитывать на получение гонорара в двойном размере, сообщает РИА Новости.



Последние длинные выходные в нынешнем году ожидают россиян со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.



«Привлекать к работе в выходные и праздники можно только в исключительных случаях и с письменного согласия сотрудника. При этом должно быть издано письменное распоряжение или приказ. Сдельщикам за выход в праздники должны платить не менее чем по двойным расценкам, а сотрудникам, чья работа оплачивается по тарифам, — не менее двойной ставки», – отметил сотрудник пресс-службы Роструда.



Помимо этого, работник по своему желанию может взять вместо оплаты лишний день отдыха.



В ведомстве подчеркнули, что это должен быть целый день вне зависимости от количества фактически отработанных часов.



«При этом просить работника выйти в праздничный день можно только для выполнения непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит нормальное функционирование организации, ее подразделений или индивидуального предпринимателя», – поясняется в материале.



Однако есть ряд ситуаций, при которых привлечь сотрудника к работе разрешается без его согласия.



«В их число входит предотвращение катастрофы или производственной аварии, а также устранение их последствий; предотвращение несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателей, государства или муниципалитета», – дополняется в материале.



Также привлечь сотрудника без его согласия допустимо из-за введения чрезвычайного или военного положения и для неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств – из-за пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии – а также в других случаях, которые ставят под угрозу жизнь или комфорт людей.