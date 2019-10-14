РИАМО – 14 окт. В центре столицы загорелась кровля в административном здании на площади 20 квадратных метров, в ходе ликвидации огня были спасены пять человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Ночью в понедельник в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: 3-й Красносельский переулок, 5.

«По прибытию было установлено, что происходит горение обрешетника кровли трехэтажного административного здания на площади 20 квадратных метров. В ходе проведения разведки и тушения пожара, были спасены пять человек», – говорится в сообщении.

Позднее пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.

Для ликвидации пожара, на место происшествия были высланы 23 единицы техники (79 человек личного состава), уточняется в материале.