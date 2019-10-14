РИАМО - 14 окт. На 47-м километре МКАД произошло столкновение трех автомобилей, в результате происшествия пострадал один человек, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы УГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Накануне вечером на 47-м километре МКАД произошло столкновение трех единиц транспорта. В результате происшествия пострадал один человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшего.