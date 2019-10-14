РИАМО – 14 окт. Железнодорожники вводят в график движение пригородных поездов на Белорусском направлении МЖД, утром в понедельник на одном из участков пешеходы оказались перед приближающимся составом, сообщается в WhatsApp-канале Московской железной дороги.

МЖД предпринимает все необходимые действия для сокращения опоздания задержанных на Белорусском направлении пригородных поездов.

«Интервал движения был увеличен после происшествия с двумя пешеходами, нарушившими правила безопасного поведения на железной дороге. По предварительной информации, мужчины находились на путях перед приближающимся поездом», – говорится в сообщении.

Локомотивная бригада следовавшего в Москву электропоезда подала светозвуковые сигналы, применила экстренное торможение, но расстояние для полной остановки состава было недостаточным, наезда избежать не удалось.

Для оказания медицинской помощи железнодорожники вызвали представителей экстренных служб. После незапланированной стоянки поезд продолжил движение.

МЖД призывает пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге, резюмируется в сообщении.