РИАМО – 14 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил футболистов сборной России за отличную игру, которую они продемонстрировали накануне в матче с Кипром, встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу россиян.

Сборная команда России 13 октября в матче квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 обыграла команду Кипра, таким образом национальная команда официально оформила выход в финальную часть Евро-2020. Дублем отметился Денис Черышев, по голу - на счету Магомеда Оздоева, Артема Дзюбы и Александра Головина.

«Ребята – красавцы! Поздравляю всех с выходом на Евро2020! Отличный и результативный футбол! Станислав Черчесов с @teamrussia», – написал губернатор на своей странице в соцсети «ВКонтакте».