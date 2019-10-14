РИАМО - 14 окт. Особая система безопасности будет следить за состоянием здоровья машинистов Московских центральных диаметров, система представляет из себя браслеты, которые должны будут надевать на руку машинисты, в случае ухудшения самочувствия – браслет подаст звуковой сигнал, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Самочувствие машинистов будут контролировать электронные браслеты. По функциям они схожи с фитнес-браслетами: надетое на запястье устройство считывает биологические параметры человека. Оно заметит, если машинист начнет засыпать или у него ухудшится самочувствие. В этом случае в кабине включится предупреждающий звуковой сигнал, а на пульте управления поездом загорится световой индикатор», — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В случае срабатывания сигнала в течение нескольких секунд машинист должен будет подтвердить, что он чувствует себя хорошо. Сделать это можно с помощью специальной кнопки бдительности в кабине. Если машинист не успевает нажать на нее, такая возможность будет и у его помощника. Если ни на одну из кнопок не нажали в течение пяти — семи секунд, система автоматически остановит поезд.

Кроме того, в систему безопасности Московских центральных диаметров входит аудио- и видеорегистрация. Камеры и диктофоны также будут расположены в кабине машиниста. Они станут фиксировать работу сотрудников в течение всей поездки, в том числе переговоры между локомотивной бригадой.

За порядком будут следить и в вагонах составов, следующих по маршрутам МЦД. В поездах «Иволга» установят более 2,5 тысяч камер видеонаблюдения. Видеозаписи с камер в режиме онлайн будут передаваться на пульт управления в кабине машиниста, чтобы при необходимости он мог оперативно отреагировать на ситуацию. Для безопасности пассажиров в каждом вагоне разместят от восьми до 11 камер.