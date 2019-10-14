РИАМО - 14 окт. До конца осени в Северном административном округе Москвы по программе «Миллион деревьев» высадят более 500 деревьев и 32 тысячи кустарников, в округе появятся туи, сосны, яблони, березы, ели, ивы, дубы, клены, липы, бархаты, рябины и вязы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Больше всего деревьев и кустарников появится во дворах Войковского района. Немного отстают от него Ховрино и Бескудниковский район.

«Особое внимание уделят озеленению школьных территорий. Так, у 17 школ, расположенных в САО, высадят 112 деревьев и 1,4 тысячи кустарников. Еще 214 деревьев и 10,9 тысячи кустарников появится в 140 дворах. 237 деревьев и 425 кустарников высадят по программе «Лунка в лунку» на месте прежде утраченных растений. Кроме того, 19,5 тысяч кустов станут живой изгородью: они будут расти вдоль дорог и улиц округа», - говорится в сообщении.

Всего до конца октября в Москве планируют высадить 6,4 тысячи деревьев и более 546 тысяч кустарников.

Программа «Миллион деревьев» стартовала в 2013 году. Тогда осенью во дворах посадили более 3 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников. На сегодняшний день количество высаженных кустарников превысило 2,5 миллиона, а число деревьев преодолело стотысячный рубеж. Только весной этого года в городе появилось свыше 7 тысяч деревьев и более 235 тысяч кустарников.