РИАМО – 14 окт. В Рузском городском округе обнаружили шесть артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны, боеприпасы не представляют угрозы для жизнедеятельности населения, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

Так, 13 октября в 12:30 от оперативного дежурного ЕДДС по муниципалитету в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении шести артиллерийских снарядов времен ВОВ по адресу: поселок Тучково, улица Петрова

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД города Руза. Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на 14 октября», – говорится в сообщении.