РИАМО - 14 окт. С 2 по 20 ноября в павильоне «Купол» парка «Зарядье» пройдет выставка редких фотографий Московского планетария, большая часть снимков будет представлена широкой публике впервые, фотовыставка приурочена к 90-летию планетария, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Всем, кто интересуется астрономией, стремится расширить свои знания о космосе, а также познакомиться с историей Московского планетария и узнать малоизвестные факты о нем, стоит заглянуть в «Зарядье» на выставку «Лента времени». Вход на нее будет бесплатным», — сказал представитель пресс-службы Московского планетария.

В экспозиции также будут представлены уникальные космические снимки планет, туманностей и звездных скоплений. Большая часть астрофотографий была получена во время экспедиций по Намибии и Северному Кавказу.

Также на фотовыставке можно будет увидеть разные этапы строительства здания планетария. На фотографиях запечатлены и авторы уникальной конструкции — архитекторы Михаил Барщ и Михаил Синявский, которые гордились гигантским куполом, диаметр которого составляет 25 метров. Сегодня под ним установлен проектор звездного неба последнего поколения.

Часть снимков посвящена тому, как развивалась и менялась уникальная музейная экспозиция Московского планетария. Можно будет увидеть кадры первой в мире площадки с астрономическими приборами под открытым небом. Она открылась в 1947 году. Сегодня она носит название «Парк неба».

В первый день работы выставки все желающие смогут посетить бесплатный мастер-класс по астрофотографии. Занятие проведет астрофотограф Андрей Кузнецов. Встреча пройдет 2 ноября в 14:00 в павильоне «Купол». Ведущий расскажет, как сделать красивые снимки звездного неба, лунного и солнечного дисков при помощи самой обычной фотокамеры, а также объяснит, как правильно подобрать для наблюдений солнечные и лунные фильтры.