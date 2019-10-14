РИАМО – 14 окт. Стартовали отборочные этапы Московской олимпиады школьников, принять участие в них могут ученики 5–11-х классов, состязания пройдут по 21 направлению, среди которых привычные для школьников математика, история и химия, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«17 направлений Московской олимпиады школьников входят в перечень олимпиад министерства науки и высшего образования России. Победители и призеры могут претендовать на льготы при поступлении в российские вузы – от дополнительных баллов до зачисления без экзаменов», – говорится в сообщении.

В этом году впервые в список предметов вошли финансовая грамотность и робототехника, а также предпрофессиональная олимпиада. Им присвоили самый высший, третий уровень.

Правила проведения состязаний, информация о сроках регистрации и задания прошлых лет для тренировок публикуются на сайте олимпиады.

В прошлом году в финале Московской олимпиады школьников участвовали более 27 тысяч ребят. Победителями и призерами стали более 4,5 тысячи человек.