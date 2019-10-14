РИАМО – 14 окт. Полицейские в городском округе Солнечногорск задержали подозреваемого в краже алкоголя из магазина, им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

«Установлено, что злоумышленник в ночное время, находясь возле супермаркета, расположенного по улице Красная, руками разжал входную автоматическую дверь и незаконно проник в торговое помещение, откуда похитил элитный алкоголь. Прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого на месте совершения преступления», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.