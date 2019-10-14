РИАМО - 14 окт. В столице завершились работы по благоустройству автомобильных парков на территории четырех поликлиник, дополнительные возможности для размещения автомобилей появились на территории больницы №15 имени О.М. Филатова, больницы имени В.В. Вересаева, больницы имени Ф.И. Иноземцева и детской больницы №9 имени Г.Н. Сперанского, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«До конца года еще при 13 столичных больницах появятся обновленные парковочные пространства для комфортного пребывания пациентов и посетителей на территории клиник. Решение о расширении и благоустройстве парковок было принято для удобства проходящих лечение в больнице пациентов и сопровождающих их родственников», — сказал руководитель городского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

При создании парковок учитывались расположение зданий и зеленых насаждений, наличие на территории медучреждения роддома или травмпункта, а также подъездных маршрутов. Главное условие — возможность в любое время суток максимально близко подъехать к приемному отделению. Для этого на парковках выделены специальные зоны.

Движение теперь организовано таким образом, что машины пациентов и скорой помощи, а также пешеходы не пересекаются и не мешают друг другу. В каждом конкретном случае были составлены четкие и понятные правила, учитывающие нужды пациентов, особенности территории и регламенты медицинских учреждений.

Парковочное пространство спланировано таким образом, что зеленые насаждения и зоны отдыха почти не затрагиваются. Благодаря наземной разметке водителям стало проще ориентироваться. За соблюдением всех правил будет следить специальный персонал.

В больнице имение О.М. Филатова обновленная парковка рассчитана на 413 мест. Специалисты обновили там разметку, установили знаки для пешеходов и водителей. Въехать на территорию медучреждения можно только по пропускам.

В больнице имени Ф.И Иноземцева парковка насчитывает 180 машино-мест. Она доступна для пациентов и их родственников круглосуточно. При больнице имени В.В. Вересаева теперь 197 машино-мест. Появились там и выделенные площадки для транспортных средств инвалидов. По словам главного врача больницы имени В.В. Вересаева Игоря Парфенова, въехать на территорию больницы можно по пропускам, которые затем нужно сдать на выезде.

Новая парковка на территории детской больницы имени Г.Н. Сперанского рассчитана на 172 машины. Автомобилисты могут попасть туда в любое время суток, имея при себе пропуск.