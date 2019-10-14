РИАМО – 14 окт. На Сокольнической ветки метро Москвы восстановили движение от станции «Юго-Западная» до станции «Коммунарка», ранее составы не курсировали по техническим причинам, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

В понедельник утром было прервано движение поездов между станциями «Юго-Западная» и «Коммунарка». По техническим причинам станции «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево» и «Румянцево» были закрыты на вход.

«Станции «Коммунарка», «Ольховая», «Прокшино», «Филатов Луг», «Саларьево» и «Румянцево» снова открыты на вход», – говорится в сообщении.