РИАМО - 14 окт. С 22 октября в рамках проекта «Мой парк» все желающие смогут высказать свои пожелания по совершенствованию столичных парков, зарегистрироваться для участия в дискуссии можно уже сейчас, всего предусмотрено три этапа обсуждений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На первом этапе горожане предложат свои задумки по нескольким направлениям: «События в парках», «Активности в парках», «Красивый парк», «Новости в парках: онлайн- и офлайн-сервисы». На втором этапе москвичи поучаствуют в дискуссиях по темам: «Развлечения в парках Москвы», «Любимый парк», «Мировые парки», - говорится в сообщении.

После первых двух этапов эксперты отберут идеи участников краудсорсинг-проекта. В число экспертов войдут директор Мосгорпарка Вячеслав Дунаев, директор парка Горького Павел Трехлеб, директор сада «Эрмитаж» Алексей Чибин, директор Бабушкинского парка Игорь Бускин и другие.

Во время третьего этапа горожане проголосуют за лучшие идеи из отобранных экспертами. Предложения, получившие наибольшее количество голосов, будут реализованы.

Зарегистрироваться на краудсорсинг-проекте «Мой парк» можно будет до 25 октября, а присоединиться к голосованию за лучшие идеи — до 30 октября включительно. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе crowd.mos.ru либо воспользоваться учетной записью портала mos.ru.

Краудсорсинг-площадка открылась в 2014 году. Ее технология позволяет заинтересованным людям высказываться и обсуждать идеи. Предложения, которые получают наибольшую поддержку участников проекта, реализовывают. В сентябре 2019 года раздел «Краудсорсинг-проекты правительства Москвы» появился и в мобильном приложении «Активный гражданин».

За пять лет более 156 тысяч москвичей присоединились к 18 проектам, предложили более 92 тысяч идей, из которых более 2800 эксперты отобрали для дальнейшей проработки. Горожане стали соавторами таких проектов, как «Детские поликлиники», «Московские поликлиники», «Московское долголетие», «Моя библиотека», «Мой офис госуслуг», «Культурные центры. Будущее», «Музеи Москвы» и другие.