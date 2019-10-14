РИАМО – 14 окт. В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня пройдет небольшой дождь, температура воздуха днем прогреется до плюс 13 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона, а во второй половине дня характер погоды будет определять прохождение ложбины циклона с фронтальным разделом. Погода ожидается облачная, с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 11-13, по области 8-13 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть западный, с переходом на юго-западное направление со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон в понедельник прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

Синоптики отмечают, что в Москве и области атмосферное давление существенно не изменится, оставаясь пониженным. Температура воздуха по-прежнему выше нормальных значений. Несмотря на то, что метеорологические параметры, в общем-то, характерны для московской осени, многие чувствуют себя не комфортно.

Осенняя погода в той или иной степени оказывает влияние практически на всех, как метеозависимых, так и не реагирующих на погоду. Так как наш организм вынужден приспосабливаться к изменениям погоды, у людей могут нарушаться биологические ритмы. Все это сопровождается усталостью, снижением физических и умственных сил, появляется постоянное и стойкое чувство сонливости.

«Самое неприятное - это обострение практически всех хронических недугов. Связано это со снижением солнечного света, дефицитом витамина Д, а частые перепады метеорологических параметров становятся для организма непосильной нагрузкой, что и сопровождается обострениями и недомоганиями», - добавляют специалисты.

Они рекомендуют профилактику и лечение основного заболевания, прием комплекса витаминов, минералов, адаптогенов, что способствует постоянному повышению защитных сил организма, по возможности следует заниматься спортом - все это поможет достойно переносить влияние неблагоприятных внешних факторов погоды.