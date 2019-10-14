РИАМО – 14 окт. Жительница городского округа Егорьевск Елена Мусинова, приняв участие в акции «Гран-при десятилетия» от АЗС «Газпромнефть», выиграла главный приз - автомобиль Toyota Camry, передает корреспондент РИАМО.

«Как-то вечером заехала на свою любимую заправку, где постоянно заправляюсь, меня там уже все знают. Заправилась до отсечки простым 95-м бензином. Оплатила картой, мне дали скретч-карту, по которой я выиграла 50% на хот-дог. Но решила также зарегистрироваться на сайте, так как я увидела, что разыгрывается телефон, а у меня как раз на телефоне стекло треснуло. Через какое-то время мне позвонили и сказали, что я выиграла главный приз, я даже не помнила о том, какой там главный приз», - сказала Мусинова.

Она отметила, что ранее принимала участие в различных акциях, но никогда ничего не выигрывала.

Мусинова работает в медицинской сфере. За рулем она около трех лет. Кроме того, она уже подумывала сменить свой автомобиль Ford Focus на новый, поэтому приз пришелся кстати.

Церемония вручения ключей от автомобиля прошла в городском округе Химки. На награждение Мусинову приехала поддержать ее дочь Ксения.

По словам победительницы, на новой машине она планирует отправиться в Дивеево, где находится монастырь, который уже давно хотела посетить.

«Когда я наконец поверила, что выиграла, первой позвонила дочери, а потом близкой подруге в Самару. Никто сначала не верил, но после искренне за меня радовались. Многие думают, что это подстроено, но оказалось все по-настоящему», - добавила Мусинова.

В этом году программе лояльности «Нам по пути» сети АЗС «Газпромнефть» исполнилось 10 лет. Это самая популярная программа лояльности среди автозаправочных станций России: к настоящему времени было выдано 13 миллионов карт.

Чтобы отметить юбилей, сеть АЗС «Газпромнефть» проводит федеральную акцию «Гран-при десятилетия». В призовом фонде – шесть автомобилей Toyota Camry, а также телевизоры, ноутбуки, смартфоны, игровые приставки, квадрокоптеры и другие ценные призы. Розыгрыш проводится каждую неделю. До конца года будет разыграно еще пять машин – выиграть шанс есть у каждого.

Правила участия простые: надо до 3 ноября заправить от 30 литров бензина или дизельного топлива на АЗС сети «Газпромнефть» с картой лояльности «Нам по пути». Затем получить на кассе скретч-карту с гарантированным призом и зарегистрировать номер своей карты лояльности «Нам по пути» на сайте или в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS. Заправка фирменным топливом G-Drive удваивает шансы на выигрыш.

Акция проходит на АЗС сети «Газпромнефть» с 23 сентября по 3 ноября 2019 года. Согласно условиям, участникам надо заправить свой автомобиль любым видом топлива от 30 литров с картой «Нам по пути», после оплаты покупки получить на кассе скретч-карту с гарантированными призами и зарегистрировать ее на сайте. До окончания акции будет разыграно еще пять автомобилей и другие призы.