РИАМО – 13 окт. В воскресенье сборная команда России в матче квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 обыграла команду Кипра, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Сборная России официально оформила выход в финальную часть Евро-2020.

«Дублем отметился Денис Черышев, по голу - на счету Магомеда Оздоева, Артема Дзюбы и Александра Головина», — говорится в сообщении.

Первый гол Черышев забил еще на 9 минуте матча. До перерыва россияне успели еще один раз поразить ворота соперников – отличился Оздоев. На 79-й и 89-й минуте по голу забили Дзюба и Головин, точку в этом матче в добавленное время поставил Черышев, оформив дубль.



Ранее сборная России обыграла Шотландию со счетом 4:0.