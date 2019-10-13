РИАМО - 13 окт. В Улан-Удэ завершился XI чемпионат мира по боксу среди женщин, спортсменки из Подмосковья завоевали две медали, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях участвовали 224 спортсменки из 57 стран. Участницы боролись за награды в 10 весовых категориях.

«В копилку сборной России две медали мирового первенства принесли спортсменки из Московской области. Екатерина Пальцева завоевала золотую медаль в весовой категории до 48 килограмм. <…> Третье место на пьедестале почета в весовой категории до 69 килограмм заняла Саадат Далгатова», — говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поздравил спортсменок с успешным выступлением.

«Екатерина Пальцева стала лучшей на первенстве Европы во Владикавказе и на чемпионате России в Кемерово, где также не было равных Саадат Далгатовой. Желаю им и дальше продолжать показывать свое высочайшее мастерство на российских и международных соревнованиях. Они этого полностью заслуживают», — отметил министр.