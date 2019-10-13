РИАМО - 13 окт. В столичном районе Шаболовка енот пробрался в кафе и устроил там погром, сотрудники заведения пытаются найти владельца экзотического питомца, сообщается в Instagram-аккаунте кафе «Кусочки».

«Ищем хозяина енота! Утром животное украло почти пачку печенек. Как он попал в район Шаболовки, тем более в кафе - остается загадкой», — говорится в сообщении.

Животное поймали и посадили в импровизированную тюрьму. Сотрудники кафе рассказали, что енот очень скучает по хозяину. Владельца зверька просят как можно скорее забрать его домой.

«Если ты хозяин - не переживай, мы его кормим. Правда, он ест очень много, так что найдись поскорее (но не бойся, счет предоставлять не будем)», — добавили работники заведения.