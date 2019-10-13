РИАМО - 13 окт. Пропавшую девятилетнюю девочку разыскали в Балашихе, ее передали матери, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Пропавшая в городском округе Балашиха Московской области девятилетняя девочка найдена. В настоящее время она находится с мамой», — говорится в сообщении.

Информация о пропаже ребенка в воскресенье появилась на сайте «Лиза Алерт». Отмечалось, что девочка ушла в неизвестном направлении. Волонтеры организовали поиски.