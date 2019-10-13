РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 окт. Титул «Миссис Балашиха-2019» завоевала оперная певица Алена Юркина, теперь она представит подмосковный город на всероссийском конкурсе в 2020 году, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Конкурс красоты и таланта «Миссис Балашиха-2019» прошел в воскресенье в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера». Темой конкурса стало «Созвездие красоты».

«В этом году победительница Алена Юркина была выбрана жюри единогласно. Этот ежегодный конкурс для меня большое событие, которое прошло на достойном уровне, и мы благодарим всех зрителей, партнеров, желаем, чтобы все участницы не останавливались на достигнутом, а несли свою красоту и доброту в мир. Конкурс заканчивается, а положительные эмоции остаются», - сказала организатор конкурса «Миссис Балашиха 2019» Марина Подлесных.

Она отметила, что среди участниц были представительницы самых разных профессий. Несколько участниц являются еще и многодетными мамами.

Подлесных добавила, что кроме номинации «Миссис Балашиха», в конкурсе было представлено еще несколько номинаций, среди которых и «Миссис Московская область». Ею стала мама трех дочерей Надежда Метасова. Второй вице-миссис стала Татьяна Юдина, а первой - Марина Умнова. В номинации «Миссис доброе сердце» победила Дарья Маюк.

В конкурсе приняли участие 18 человек. Главными условиями конкурса являлись замужество и возраст от 18 до 47 лет. Конкурсанток оценивали по итогам творческого и интеллектуального конкурсов, а также дефиле в купальниках и вечерних платьях.

Победительница конкурса «Миссис Балашиха-2019» - мама двоих сыновей и оперная певица Алена Юркина. Она участвует в разных социально-значимых проектах в городе. Свою победу она посвятила маме.

«Это единственный человек, который до последнего верил в меня и который всегда помогает. В данный момент мои маленькие дети находятся с ней. Эмоции зашкаливают. Это истинный конкурс красоты и все девчонки просто красавицы», - отметила Юркина.

По словам Марины Подлесных, ежегодно на конкурс подается около 40 заявок. Следующий будет проведен летом 2020 года.

«Для участия в конкурсе нужно затратить очень много сил на подготовку и быть всегда готовым выйти на сцену. Кто сумеет совладать с волнением, тот и победит. Мы очень рады, что все наши красавицы, команды и проект в целом являются важной частью города и области, неоднократно отмечены за заслуги и являются призерами городских, областных и всероссийских конкурсов»,- заключила Подлесных.