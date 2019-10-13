РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В подмосковном Подольске произошел пожар в одном из гаражей микрорайона Климовск на улице Заводская, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В воскресенье, 13 октября, в 15:38 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в гараже по адресу: городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 14. Пожарные ликвидировали возгорание в 17:09», - говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие четыре единицы техники и 15 человек.