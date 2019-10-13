РИАМО - 13 окт. В столичном УГИБДД России опровергли информацию о нападении на сотрудников Госавтоинспекции в Зеленограде, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что на сотрудников дорожной полиции в Зеленограде напал неизвестный мужчина с ножом, изначально якобы обратившийся к ним за помощью.

«В Зеленограде все спокойно, никакого нападения не было», - сказал собеседник агентства.

На самом деле к сотрудникам полиции, несшим службу на КПП отдельного батальона ДПС, обратился мужчина с ножевым ранением. Ему вызвали скорую помощь. Подозреваемого в нападении задержали и доставили в отдел полиции. По факту случившегося проводится проверка, отмечается в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.