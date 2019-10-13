РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Спортсмены Подольска завоевали 27 золотых медалей на турнире по плаванию памяти журналиста Дмитрия Холодова, которые проходили в округе 12 октября, сообщается в группе «МУ СШ «Весна» в соцсети «ВКонтакте».

В УСЦ «Юность» микрорайона Климовск 12 октября прошли традиционные соревнования по плаванию памяти журналиста Дмитрия Холодова. В них приняли участие спортсмены из Подольска, Апрелевки, Протвина, Селятина, Серпухова и Чехова. В программу соревнований вошли заплывы на 100 метров в стилях: баттерфляй, брасс, на спине, вольный.

«В соревнованиях по плаванию 27 золотых, 26 серебряных и 24 бронзовых медали в индивидуальных видах и эстафетном плавании выиграли юные пловцы Подольска», - говорится в сообщении.

Холодов жил в микрорайоне Кимовск Подольска, был корреспондентом и работал во всех горячих точках в начале 1990-х годов. Его гибель была связана с его профессиональной деятельностью. В 1995 году в микрорайоне Климовск улицу Февральскую переименовали в улицу Дмитрия Холодова, а в настоящее время регулярно проводят спортивные соревнования памяти журналиста.