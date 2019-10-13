РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Делегация из Подольска почтила память воинов, погибших на Ильинском рубеже, возложением цветов, сообщается в группе «Кинопроект «Ильинский рубеж» в соцсети «ВКонтакте».

В селе Ильинское Калужской области на мемориале «Алешкинский ДОТ» 12 октября состоялось возложение цветов к памятнику воинам, погибшим в боях за Родину во время Великой Отечественной войны. В церемонии приняли участие потомки защитников Ильинского рубежа, гендиректор студии «Военфильм» Игорь Угольников, соучредитель студии «Военфильм» Вадим Задорожный и другие.

«Почтить память защитников прибыли давние помощники и друзья Народного кинопроекта «Ильинский рубеж» - офицеры из учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» и воинской части №34122 Военно-космических сил особого назначения. А также дирекция ассоциации «Народный проект» и благотворительного фонда имени Подольских курсантов. Представители общественных организаций города Подольска, делегацию которых возглавила Ирина Бабакова. Бойцы поисковых отрядов из Москвы, Подольска и Обнинска и волонтеры», - говорится в сообщении.

Отдав дань памяти, делегация переместилась к ДОТу №3 имени старшего политрука Лепехина, где участникам рассказали о трагической судьбе защитников ДОТа. После осмотра делегация оправилась на кинокомплекс «Военфильм - Медынь» для участия в масштабном мероприятии Народного кинопроекта «Ильинский рубеж» по увековечиванию памяти подвига Подольских курсантов в октябре 1941 года под Москвой.

Участникам показали реконструкцию последнего боя. Всего в мероприятии приняли участие более 150 жителей Подольска.