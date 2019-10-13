РИАМО - 13 окт. Поезда на Калужско-Рижской линии следуют по графику, от которого они отклонились из-за неполадок в одном из вагонов, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичной подземки.

«Все устройства метрополитена работают штатно, движение на Калужско-Рижской линии осуществляется по графику, безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на станции «Проспект Мира» были высажены пассажиры из одного поезда. Состав был убран с линии для проверки с подозрением на сбой системы кондиционирования в одном из вагонов. Во время высадки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. Сразу же после высадки поезда продолжили курсировать в нормальном режиме, сейчас движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график.