РИАМО - 13 окт. В администрациях местного самоуправления Подмосковья специалисты проведут Дни консультаций по вопросам недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

«В рамках кампании по информированию граждан по вопросам недвижимости правительство Московской области совместно с органами местного самоуправление и Московским областным БТИ проведет Дни консультаций», — говорится в сообщении.

Посетители смогут узнать об оформлении недвижимости, изменениях в законодательстве, налогообложении, землепользовании и о многом другом.

В каждой встрече примут участие члены администраций местного самоуправления и специалисты Московского областного БТИ.

Так, консультация в администрации горокруга Воскресенск пройдет 16 октября с 10:00 до 13:00, далее каждую третью среду месяца. В городском округе Красногорск — 29 октября, далее — каждый последний вторник месяца. В администрации Мытищ мероприятия будут проводить каждый второй и четвертый вторник месяца с 17:00 до 18:00. Подробное расписание консультаций в городских округах есть на сайте Московского областного БТИ.

ГУП МО «МОБТИ» также открывает консультационные центры в МФЦ по всей Московской области. В каждом из 66 отделений и 37 консультационных центров можно задать вопросы, получить индивидуальные консультации, разъяснить сложные моменты законодательства, а также заказать услуги Московского областного БТИ.

Выбрать наиболее удобное отделение, узнать подробнее о предоставляемых сервисах и услугах, посмотреть ближайшие даты встреч с садоводами можно на сайте mobti.ru или по телефону горячей линии +7 (498) 568 88 88.