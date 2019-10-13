РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В подмосковном Подольске в результате пожара в квартире жилого дома на Юбилейной улице пострадал мужчина, всего пожарными были спасены более 20 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

В Подольске в воскресенье, 13 октября, днем загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Юбилейная.

«Пожару был объявлен повышенный ранг. В настоящее время возгорание полностью ликвидировали. Погибших нет. Пострадал мужчина, он надышался дымом. Всего сотрудниками МЧС были спасены свыше 20 человек с использованием различных средств и способов спасения», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте возгорания работали 11 машин и более 25 человек.