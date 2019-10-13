РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. Школьники Якутии подарили гимназии имени Подольских курсантов народный музыкальный инструмент хомус и самодельные амулеты, сообщается в группе «Гимназия имени Подольских курсантов» в соцсети «ВКонтакте».

Гимназию имени Подольских курсантов микрорайона Климовск 12 октября посетили гости из Якутии, учащиеся Чурапчинской школы имени Павлова, проживающие за 8,6 тысяч километров от Климовска.

«Ребята были наслышаны о подвиге подольских курсантов, поэтому не могли упустить возможность заглянуть в нашу школу. Гости почтили память юных защитников Москвы у монумента, посетили музей Подольских курсантов, где ребята погрузились в те страшные дни октября 1941 года. Гости из Якутии подарили гимназистам амулеты, сделанные собственноручно, а в музей этнографии и русского быта гимназии был передан народный якутский музыкальный инструмент – хомус», - говорится в сообщении.

Впервые в стенах музея звучали звуки варганной музыки и народные песни жителей Севера. Сотрудники и музея Подольских курсантов в дар якутской школе передали книгу Дмитрия Васильевича и Дмитрия Дмитриевича Панковых о подвиге курсантов, а также брошюру, рассказывающую о памятниках Подольска.