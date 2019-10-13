РИАМО - 13 окт. В честь международного праздника «День белой трости» в Московском Губернском театре прошел показ детского спектакля «Книга джунглей. Маугли», который посетили 400 детей с нарушением зрения.

День белой трости начали отмечать в 1964 году. Его символом является белая трость, с ее помощью незрячие и слабовидящие люди познают мир.

«Белая трость символизирует уважение и милосердие к людям, которые лишены возможности видеть мир в полноте красок. Несмотря на трудности, каждый из них очень тонко чувствует мир, познает его кончиками пальцев. Каждый наделен удивительными талантами — к музыке, спорту, искусству. Их мужество, сила и любовь к жизни служат для нас примером», — рассказала президент организовавшего мероприятие фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

Спектакль прошел с тифлокомментированием — для слепых и слабовидящих гостей описывали происходящее на сцене. Гостям поведали о мальчике, затерявшемся в таинственных джунглях Индии. Там он обрел семью, научился отваге и мужеству.

Ребята приехали вместе с сопровождающими из многих округов Подмосковья, в том числе из Сергиева Посада, Коломны, Королева, Дмитрова. Тифлокомментатором для тотально слепых детей стала актриса Елена Хабарова. А перед началом спектакля для гостей провели развлекательную программу, их угостили мороженым.

Екатерина Богдасарова, а также министр социального развития Московской области Ирина Фаевская поздравили ребят с Днем белой трости.