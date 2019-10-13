РИАМО - 13 окт. В поликлиниках Москвы с 14 по 19 октября организуют лекции, школы для пациентов, дни открытых дверей, занятия для будущих мам и молодых родителей, посетить которые можно бесплатно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В рамках мероприятий посетители смогут совершенно бесплатно пообщаться со специалистами и получить практические навыки.

«14 октября в центре здоровья детской городской поликлиники № 23 в районе Москворечье–Сабурово пройдет лекция, посвященная вопросам профилактики сахарного диабета у детей», - говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 10:00 по адресу: улица Кошкина, дом 10, корпус 1. В тот же день в консультативно-диагностическом центре № 6 в районе Восточное Дегунино организуют лекцию на тему «Профилактика развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с гипертонической болезнью».

15 октября в больнице поселения Вороновское пройден мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы против рака груди, на котором посетителям расскажут о методах ранней диагностики и возможных способах лечения.

16 октября мероприятия пройдут в городской поликлинике № 201 и филиале № 3 детской городской поликлиники № 61 Лефортова. С 17 по 19 октября мероприятия пройдут в городской поликлинике № 191 в Гольянове, в городской поликлинике № 195 в Крылатском, детской городской поликлинике № 58 в Строгине, детской поликлинике № 7 в Выхино и других медучреждениях.

Полный список мероприятий, а также информация о времени и месте их проведения и контактные данные можно найти на официальном сайте мэра Москвы.