РИАМО - 13 окт. Управленцев в возрасте до 55 лет приглашают принять участие в конкурсе «Лидеры России», регистрация уже стартовала и продолжится до 27 октября, сообщается на официальном сайте конкурса.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров, которые определят будущее России», - отмечается на сайте.

Для участия в конкурсе нужно загрузить видеоинтервью в личный кабинет на сайте до 23:59 27 октября по местному времени — времени региона, от которого участник зарегистрирован на конкурс.

Подать заявку на конкурс могут управленцы не старше 55 лет. Нужно иметь опыт руководства: для участников до 35 лет - два года управленческого опыта, для участников старше 35 лет — не менее пяти лет. У всех будет возможность побороться за образовательные гранты в размере 1 миллион рублей и возможность поучиться у известных руководителей из бизнеса и госуправления.

До декабря будет проходить дистанционный отбор участников с тестированием. В январе-марте 2020 года пройду полуфиналы. Сотни сильнейших управленцев соберутся в восьми федеральных округах. А в марте-апреле 300 самых перспективных участников со всей России будут приглашены на финальный этап конкурса.