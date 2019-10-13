РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В микрорайоне Климовск Подольска на Первомайской улице восстановили крышку люка ливневой канализации по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на отсутствие решетки люка ливневой канализации. Она отметила, что в микрорайоне Климовск на Первомайской улице у ливневой канализации неделю отсутствует решетка.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу восстановления крышки (решетки, - ред.) люка на проезжей части автодороги в микрорайоне Климовск и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению крышки люка выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.