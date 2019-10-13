РИАМО - 13 окт. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности традиционно отмечается в России во второе воскресенье октября, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил аграриев с праздником.

Сельское хозяйство имеет большое значение для региона — это и рабочие места, и забота об экологии, и экспорт, отметил губернатор.

«Поздравляю всех работников сельского хозяйства с профессиональным праздником — спасибо за ваш очень нужный труд», - написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Он также отметил участие представителей региона в выставке агропромышленного фестиваля «Золотая осень», которая проходила в столице на ВДНХ.

«Вот такой стенд у Подмосковья на выставке «Золотая осень» на ВДНХ. Наши фермеры угощали молоком, сыром и овощами, а робот Вика - мороженым и кофе», - написал Воробьев под фотографией с выставки.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2019» организована в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности на ВДНХ. В этом году она была посвящена развитию производства органической и экологически чистой продукции. Активное участие в ней приняли представители Подмосковья. Только за один день фестиваля на стенде региона прошли 30 мероприятий — панельные дискуссии и лектории, конференции и круглые столы.