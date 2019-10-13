РИАМО - 13 окт. На юго-востоке Москвы произошла авария с участием легкового автомобиля и мотоцикла, два человека пострадали, сообщается на странице столичной Госавтоинспекции в соцсети Twitter.

Авария случилась в 15:09 в Батайском проезде в районе дома 65.

«Произошло столкновение двух транспортных средств - легкового автомобиля и мотоцикла. В результате ДТП пострадали два человека», — говорится в сообщении.

10 октября ЦОДД порекомендовал мотоциклистам закрыть сезон из‑за плохой погоды и пересесть на другой вид транспорта.