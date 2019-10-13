© РИАМО
, Александр Манзюк
12 октября в Москве прошел Вселенский карнавал огня.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Карнавал проходит раз в году, в его рамках проводится соревнование между театрами огня.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Участники карнавала показали масштабное файер-шоу с огнем, иллюминацией и жонглированием.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В шоу участвовали актеры, разыгрывающие огненные пантомимы перед зрителями. В ходе представления на них зрелищно горела одежда, головные уборы, а также музыкальные инструменты.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Завораживающее шоу устроили каскадеры, выполняющие трюки на монстр-траках и необычных автомобилях.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Вселенский карнавал огня в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Вселенский карнавал огня в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Вселенский карнавал огня в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Вселенский карнавал огня в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Вселенский карнавал огня в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Вселенский карнавал огня в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Вселенский карнавал огня в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Вселенский карнавал огня в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Вселенский карнавал огня в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Вселенский карнавал огня в Москве
© РИАМО
, Александр Манзюк
На фото: Вселенский карнавал огня в Москве
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