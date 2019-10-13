РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В подмосковном Подольске на перекрестке улицы Советская и Революционного проспекта иномарка сбила пешехода на пешеходном переходе, водитель скрылся с места аварии, в настоящее время родственники разыскивают очевидцев ДТП, сообщила «РИАМО в Подольске» знакомая пострадавшего.

Авария произошла на перекрестке улицы Советская и Революционного проспекта 12 октября в районе 23:00.

«Белый автомобиль Hyundai сбил пешехода и уехал с места аварии. С пострадавшим все хорошо, мы будем обращаться в ГИБДД. В настоящее время ищем свидетелей данного ДТП и просим всех, кто владеет информацией или записал аварию на видеорегистратор, сообщить Юте Баязитовой в соцсети «ВКонтакте»», - рассказала собеседница агентства.