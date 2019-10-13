РИАМО - 13 окт. Полицейские Москвы задержали 31-летнюю неработающую приезжую, которую подозревают в разбойном нападении и попытке грабежа, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратилась потерпевшая женщина, на которую напали на Партизанской улице. По ее словам, у подъезда жилого дома к ней подбежала неизвестная и потребовала отдать сумочку.

«Заявительница пыталась оказать сопротивление, но незнакомка схватила ее за волосы и нанесла удар предметом, похожим на нож, после чего выхватила сумку, в которой находились документы, денежные средства и личные вещи, и скрылась в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена и задержана подозреваемая. Оказалось, что она пыталась ограбить еще одну женщину. Однако та сумочку не отдала, после чего нападавшая скрылась.

«Следствием ОМВД России по району Кунцево Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой», статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 161 УК РФ «Грабеж», - отмечается в материале.

В настоящий момент подозреваемая находится под стражей. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают возможную причастность задержанной к другим противоправным деяниям.