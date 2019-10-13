РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. В подмосковном Подольске активисты собрали 40 килограммов сухого корма для подопечных общества защиты животных «ЗооЩит» на международном фестивале «Рок в защиту животных», сообщила «РИАМО в Подольске» организатор фестиваля Дарья Курганова.

В Доме культуры «Молодежный» 12 октября прошел международный благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных», организованный обществом защиты животных «ЗооЩит». Программа началась с выставки-пристройства кошек и собак из приютов. Помимо этого, в ходе мероприятия проводился сбор кормов и лакомств для животных.

«Фестиваль проходил не только в Подольске, но и в 80 городах как России, так и других стран. В ходе мероприятия проводился сбор кормов для животных, а также рок-концерт с участием музыкальных рок-коллективов округа. В этот день было собрано 40 килограммов сухого корма и около 3 килограммов влажного корма. Всего мероприятие посетили около 100 человек», - сказала Курганова.

Фестиваль «Рок в защиту животных» проводился в округе во второй раз. Организаторы планируют сделать данное мероприятие ежегодным событием.