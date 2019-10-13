РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 окт. На Певческом поле поселка Дубровицы Подольска зажгли традиционный Цветаевский костер обожженной палочкой, привезенной с Тарусы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Традиция Цветаевских костров зародилась в Тарусе, где жила Марина Цветаева вместе со своей семьей. Поэтесса родилась 8 октября, а в ближайшие к этой дате выходные проводят памятные мероприятия. Эстафету подхватил Подольск, где костер зажигают обожженной палочкой, которую привозят из тарусского костра. В воскресенье, 13 октября, на Певческом поле возле памятного камня поэтессе зажгли уже 18-ый костер, посвященный 127-летию со дня ее рождения.

«Мы очень рады, что XVIII Цветаевский костер собирает поклонников таланта великой русской поэтессы. Я рад, что эта традиция продолжается благодаря энтузиастам и любителям русской поэзии. Цветаева показала всем нам пример, который выразила в своих стихах, что жизнь – это великое счастье, и она жила, любила и творила шедевры», - сказал председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

Право зажечь костер от привезенной из Тарусы палочки досталось президенту городского отделения Международного Пушкинского общества Галине Сеничевой. Программу продолжили творческие коллективы округа, которые читали стихи, исполняли музыкальные композиции и миниатюры. Всего мероприятие посетило около 200 человек.

Сама Цветаева никогда не бывала в Дубровицах, но село однажды посетила ее родственница, заказавшая панихиду в храме иконы Пресвятой Богородицы «Знамение». Поэтому местные жители считают, что и в Дубровицах присутствует частица души великой русской поэтессы.