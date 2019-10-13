РИАМО - 13 окт. В Москве до конца октября продолжится осенний этап акции «Миллион деревьев», в рамках которого планируется высадить почти 6,5 тысяч деревьев и 550 тысяч кустарников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В этом году озеленяем дворы - по тем заявкам, что москвичи передали через управы районов, и территории соцобъектов», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщалось, что в рамках осеннего этапа акции «Миллион деревьев», стартовавшего 23 сентября, 2,2 тысячи деревьев и более 130,6 тысячи кустарников высадят на 1275 дворовых территориях по заявкам управ районов. При этом в 1106 дворах планируется посадить более 350, тысячикустарников в живую изгородь.

Кроме того, еще 1,43 тысячи деревьев и более 39,8 тысячи кустарников посадят у 207 социальных объектов. Еще более 2,8 тысяч дерево и более 25,7 тысячи кустарник появится по 250 адресам в рамках подпрограммы «Лунка в лунку».

Программа «Миллион деревьев» стартовала осенью 2013 года. Тогда во дворах появились порядка 3 тысяч молодых деревьев и свыше 25 тысяч кустарников. Сегодня счет высаженных растений уже идет на миллионы.