РИАМО - 13 окт. Врачи оценивают состояние пострадавших в аварии в подмосковной Кашире детей как крайне тяжелое, трое взрослых в тяжелом состоянии, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

«В результате ДТП в Кашире пострадали 10 человек. Погибли пять человек, еще пятеро доставлены в Ступинскую больницу. Состояние троих взрослых врачи оценивают как тяжелое, двое детей в крайне тяжёлом состоянии находятся в отделении реанимации больницы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь», - рассказал собеседник агентства.

Ранее на сайте регионального главка МЧС России сообщалось, что в результате лобового столкновения двух автомобилей в Кашире погибли пять человек, среди них одни ребенок, пострадали еще пятеро.

Авария произошла в ночь на воскресенье. На 133-м километре автодороге М-6 «Каспий» в городском округе Кашира столкнулись автомобили «Лада Приора» и Hyundai Solaris. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Предварительно, водитель отечественной легковушки потерял управление и вылетел на встречную полосу.

Видео с места смертельного ДТП в Кашире>>