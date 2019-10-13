РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 окт. Активисты Гражданского комитета России добились положенных выплат инвалиду из подмосковных Люберец, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель ГКР Артур Шлыков.

Ранее инвалид, ветеран МВД из Люберец Андрей Тузов сообщил в ГКР о бездействии ответственных лиц филиала № 14 ГУ-МОРО ФСС города Люберцы. По его словам, они не выдали ему уведомления о постановке на учет и направления на получение технических средств реабилитации.

«Нами было направлено обращение губернатору и в прокуратуру Московской области с просьбой разобраться в ситуации и провести проверку полноты и качества предоставления государственной услуги филиалом ФСС в городе Люберцы. В результате освещения ситуации в СМИ и направленным обращениям Андрей Тузов впервые начал получать долгожданные выплаты», - сказал Шлыков.



Он отметил, что такая ситуация является неприемлемой. Необходимые документы инвалидам надо выдавать вовремя, так как от этого зависит их качество жизни.