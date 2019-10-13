РИАМО – 13 окт. Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов вышел из спецприемника после 10 суток ареста, сообщает РЕН ТВ.

«Как только он вышел из спецприемника, ему накинули плед на голову, посадили в такси и увезли», — говорится в сообщении.

Издание опубликовало видео с места. На кадрах видно, как молодой человек прячет лицо под покрывалом и пытается поскорее уйти от журналистов, которые спрашивают, стыдно ли ему за свой поступок, почему он скрывался от полиции и осознал ли он свою вину.

Инцидент произошел утром 3 октября в Москве. Инспекторы ДПС попытались остановить вишневую «шестерку» BMW для проверки документов, но водитель отказался останавливаться по требованию правоохранителей. После этого в течение почти трех часов он пытался уйти от погони.

В итоге нарушителя поймали, но он отказался выходить из салона. Правоохранителям пришлось взламывать машину кувалдой и вытаскивать Ибрагимова наружу По предварительным данным, он был в состоянии наркотического опьянения. Также у него накопилось около двух десятков штрафов, в том числе за превышение скорости и вождение в пьяном виде.