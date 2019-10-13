РИАМО - 13 окт. В ночное время с 16 октября по 21 ноября проезд по Северному тоннелю в Москве будут периодически перекрывать, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы.

«Перекрытие связано с проведением работ на инженерных сетях в Северном тоннеле», - отмечается в материале.

Движение по участку тоннеля от Батайской до Курской улицы будет полностью перекрываться с 01:30 до 05:30 16, 17, 20, 23, 24, 27 и 30 октября, 2, 5, 8 ноября, а также с 11 по 17 ноября и 19, 21 ноября.