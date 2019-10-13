РИАМО - 13 окт. Глубокая осень наступит в Московском регионе на следующей неделе, температура воздуха не превысит плюс 15 градусов, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

«Согласно фенологической классификации, с 15 октября в Москве наступает так называемая «глубокая осень», но предстоящая неделя вряд ли преподнесет москвичам какие-либо погодные сюрпризы. Температурный фон в среднем на 4-7 градусов превысит климатическую норму середины октября, то есть показания термометров будут отставать от календаря на две недели», - говорится в сообщении.

Самая высокая дневная температура ожидается в понедельник и вторник — плюс 10-15 градусов. Ночью теплее всего будет с 14 на 15-го октября — плюс 9-14 градусов.

«Во второй половине недели немного похолодает. Самые низкие температуры прогнозируются в среду, под утро до плюс 1-6 градусов, а после полудня столбики термометров будут колебаться от плюс 8 до плюс 13 градусов», - уточняется на сайте.

Без дождей дело не обойдется, но осадки будут небольшие и кратковременные. Заморозков и опасных явлений погоды не ожидается.

«Колебания атмосферного давления будут существенными, что скажется на самочувствии метеозависимых людей. Таким образом, предстоящая неделя будет довольно теплой и сырой, но предзимья на прогностическом горизонте не предвидится, а значит, сливать воду дачникам и менять автошины на зимний вариант пока преждевременно», - заключается в материале.