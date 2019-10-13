РИАМО - 13 окт. В 2019 году Выставка достижений народного хозяйства в Москве отмечает свое 80-летие, в связи с этим в столице решили напомнить, как она выглядела в 1939 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На mos.ru представлена подборка фотографий 80-летней давности, на которых запечатлена ВДНХ в год ее открытия.

«За восемь десятилетий главная выставка страны претерпела многое: пережила войну и послевоенную реконструкцию, переустройство павильонов в соответствии с постановлением ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве» в 1950-х и период их превращения в торговые площадки в 1990-х, пять переименований и наконец возрождение, начавшееся весной 2014-го», - говорится в материале.

На снимках запечатлены первоначальные облики, задуманные архитекторами советской эпохи. Здесь есть снимок арки северного входа, первой встречавшей посетителей выставки в 1939 году. На сегодняшний день это единственный объект, сохранившийся почти в неизменном виде с того времени. Ее отреставрировали в 2016–2017 годах.

Кроме того, представлены снимки скульптуры «Рабочий и колхозница», которая также обрела свой облик после реставрации, завершившейся в 2009 году, и многие другие объекты ВДНХ — павильоны, аллеи и сады.