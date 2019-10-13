РИАМО - 13 окт. Руководство Московской области организовывает очередное совещание с представителями бизнеса 30 октября в 11:00, встречу проведет зампред правительства Подмосковья Вадим Хромов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

«Место проведения: Красногорск, бульвар Строителей, дом 1, здание Дома правительства Московской области, зал приемов, минус первый этаж. Регистрация на участие по ссылке», - говорится в сообщении

Регистрация на встречу завершится 23 октября в 10:00.

Предыдущая встреча Хромова с представителями бизнеса прошла 25 сентября.