РИАМО - 13 окт. В городском округе Зарайск в 1-ом микрорайоне мужчину госпитализировали с ножевым ранением после ссоры с сожительницей, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено 12 октября. Около 08:58 пострадавшего 1981 года рождения доставили в центральную районную больницу Зарайска, медики зафиксировали у него проникающее ножевое ранение.

«За совершенное преступление установлена и доставлена в полицию сожительница пострадавшего 1989 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».