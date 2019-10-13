РИАМО - 13 окт. В городском округе Балашиха женщина несколько раз ударила ножом своего приятеля, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Преступление было совершено в микрорайоне Железнодорожный в квартире на улице Струве 12 октября. Около 06:50 пострадавшего 1990 года рождения доставили в центральную районную больницу Балашихи, у него зафиксировали проникающие колото-резаные ранения.

«За совершенное преступление установлена и доставлена в полицию знакомая пострадавшего 1991 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».